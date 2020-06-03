Sermiyan Midyat suskunluğunu bozdu! Sevcan Yaşar'dan manidar yanıt geldi
Ayrıldığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp iddiasıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat, açıklamalarda bulundu. Midyat'ın sözlerine Sevcan Yaşar'dan manidar bir paylaşım geldi.
Son dönemde magazin gündemine aşk yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darp iddiasıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat, basın muhabirlerine yakalandığı Cihangir'de konuya bir kez daha açıklık getirdi. Midyat'ın sözlerine Sevcan Yaşar'dan ilginç bir paylaşımla karşılık verdi.
"Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi?": Ünlü oyuncu, "Sevcan Hanım'ı darp ettiniz mi?" sorusuna, "Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?" sözleriyle cevap verdi.
"Sevcan Yaşar'dan manidar paylaşım": Oyuncu Sermiyan Midyat'ın bu sözlerinden sonra, Sevcan Yaşar'dan karşılık geldi. Yaşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Sanmaki seni üzenler kârda, sen zarardasın. Bak ne diyor Allah c.c. “Sabredenlerin mükafatını, yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.” Gönlün rahat olsun her şey güzel olacak" notuyla paylaştı.
Ne olmuştu?
Birkaç hafta önce oyuncu çift, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar yaşadıkları kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmuş, soluğu karakolda almışlardı.