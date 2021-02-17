Sermiyan Midyat şiddet uyguladığı Sevcan Yaşar'a karşı tedbir ve hapis cezası istedi

Sermiyan Midyat konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yazdı ve mahkeme kararını paylaştı. Twitter’dan ''Medya kuruluşları ve kamuoyuna bilgilendirme Şahsıma yönelik tümüyle iftira ve karalama içeren, asılsız ispatsız iddalara, gerçek dışı ve yanlı kaynaklara dayalı haberlerin devam etmesi üzerine doğru bilgileri vermek için paylaşmayı gerek gördüğüm mahkeme kararıdır. Saygılarımla'' şeklinde mesaj yazdı.