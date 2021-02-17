Sermiyan Midyat şiddet uyguladığı Sevcan Yaşar'a karşı tedbir ve hapis cezası istedi
Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar için tedbir kararı çıkardı üstelik ''kasten yaralama'' suçundan da ceza almasını istedi.
Geçtiğimiz aylarda Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkili, mahkemelik oldu. Sevcan Yaşar, darp görüntülerini paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı. Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Son olarak ise aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.
Sermiyan Midyat konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yazdı ve mahkeme kararını paylaştı. Twitter’dan ''Medya kuruluşları ve kamuoyuna bilgilendirme Şahsıma yönelik tümüyle iftira ve karalama içeren, asılsız ispatsız iddalara, gerçek dışı ve yanlı kaynaklara dayalı haberlerin devam etmesi üzerine doğru bilgileri vermek için paylaşmayı gerek gördüğüm mahkeme kararıdır. Saygılarımla'' şeklinde mesaj yazdı.
Midyat'ın paylaştığı mahkeme kararına göre, Sevcan Yaşar’a, Midyat'a ait konuttan 3 ay süreyle uzak durma cezası verildi. Karar, Serminyan Midyat'ın talebi sonrasında alındı.