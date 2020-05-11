Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar kavgasında bomba görüntüler! Sular durulmuyor
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, bir süredir magazin kamuoyunda kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Sevcan Yaşar ile kavgalarıyla gündemde. Sevcan Yaşar'ın kendisine şiddet uygulandığı iddiasından sonra Sermiyan Midyat olay görüntüler paylaştı.
Film yönetmeni ve oyuncu Sermiyan Midyat, birkaç haftadır 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar ile yaşadıkları kavgalarıyla gündeme oturdular. Çift, birbirlerinden şikayetçi olarak karakolluk olmuştu. Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile yollarını ayırmıştı.
Sevcan Yaşar, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şikayetçi olurken, Sermiyan Midyat cephesinden ise yeni görüntüler gelmeye başladı. Sevcan Yaşar’ın iddiaları henüz tazeliğini korurken Sermiyan Midyat cephesinden de suçlamalar geldi.
Uçankuş'un haberine göre, Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını çekti.
"Ne oldu?": İddialara göre; Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti, 4 Mayıs’tan önceki hafta aynı evde kaldılar ve karantina günlerinde sürekli kavga ettiler.