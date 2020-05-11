Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar kavgasında bomba görüntüler! Sular durulmuyor

Film yönetmeni ve oyuncu Sermiyan Midyat, birkaç haftadır 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar ile yaşadıkları kavgalarıyla gündeme oturdular. Çift, birbirlerinden şikayetçi olarak karakolluk olmuştu. Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile yollarını ayırmıştı.