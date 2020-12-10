Sermiyan Midyat savaş alanına çevirmiş! Sevcan Yaşar'a darp görüntüleri
Şiddet kanıtlanırsa mesleği bırakırım diyen Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'ı darbettiği yeni görüntüler ortaya çıktı.
Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı döven Sermiyan Midyat'a geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mayıs ayında Yaşar'ı darp eden Midyat, suçlamaları her defasında yalanladı.
Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" dedi.
Şiddeti reddeden Sermiyan Midyat, bir yandan da Sevcan Yaşar'a ulaşmak için elinden geleni yapıp 41 sayfalık özür metni hazırladı. Midyat Yaşar'dan kendisini affetmesini istedi.
Midyat, geçtiğimiz günlerde ise avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.