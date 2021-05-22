Serkan Kaya Seren Serengil birbirine girdi düğünde tehdit! Arto'ya 'Zırto' diye seslenip...

Instagram hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya, Seren Serengil ile aylar önce yaşadığı tartışmayı şu şekilde anlattı:

"Bir arkadaş var bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat.''