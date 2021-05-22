Serkan Kaya Seren Serengil birbirine girdi düğünde tehdit! Arto'ya 'Zırto' diye seslenip...
Bir düğünde bir araya gelen Seren Serengil, Serkan Kaya ve Arto arasında gerilim çıktı. Taraflar sosyal medyada birbirlerine demediklerini bırakmadı.
Seren Serengil, Arto ve Serkan Kaya, geçtiğimiz ay bir tanıdıklarının düğününde bir araya geldi. Sahne alan Arto ve Serkan Kaya gerilimini iddialar göre Seren Serengil ateşledi. Serengil ile Kaya arasındaki gerilim ise geçmişe dayanınca ortalık karıştı.
Instagram hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya, Seren Serengil ile aylar önce yaşadığı tartışmayı şu şekilde anlattı:
"Bir arkadaş var bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat.''
''Ailene karşı belki iyisindir ama sanat camiasına çok gaddarsın. Babandan ötürü gazetelerde ve televizyonlarda yer almışsın ama senin hiçbir fonksiyonun yok. 1-2 tane film çekmişsin ama oyunculuğun berbat."
"7-8 ay önce Ankara'da bir abimin kızının düğününe gittim herkes maskeli ben de. Sahneye çıkar playback yaparım ama maskemi çıkarmam çünkü pandeminin en yoğun olduğu dönemdi herkes video çeker benim maskesiz olmam çok hoş olmaz dedim. 1-2 şarkı okuyup indim.''