Serkan Çınar için olay yorum: Utanmalısın insan içine çıkmamalısın

Bünyamin Gezer'den taç çizgisindeki Onyekuru & Awaziem pozisyonu yorumu: "Diyelim ki burada Rizesporlu futbolcu eliyle Onyekuru'nun kramponuna müdahalede bulunuyor ve hakem de faul olarak değerlendirdi. Onyekuru ise düştükten sonra dizini tutuyor. Ne oldu? Öldürdüler herhalde. Rakip oyuncuya haksız yere kart göstertmek isteniyor. Sen iyi futbolcusun Onyekuru. Bu işlere gerek yok. Dizini tuttuğun anda midem bulanıyor. Hiç hoş bir hareket değil. Kararların hepsi hatalı ve taraflı"