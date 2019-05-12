Serkan Çınar için olay yorum: Utanmalısın insan içine çıkmamalısın
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerken eski hakemler, maçın hakemi Serkan Çınar'ın gündeme damga vuran kararlarını değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyetiyle tamamlarken hakem Serkan Çınar'ın verdiği kararlar gündeme damga vurdu. Erman Toroğlu, Deniz Çoban, Bünyamin Gezer ve Ahmet Çakar, Serkan Çınar'ın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.
Bünyamin Gezer'den taç çizgisindeki Onyekuru & Awaziem pozisyonu yorumu: "Diyelim ki burada Rizesporlu futbolcu eliyle Onyekuru'nun kramponuna müdahalede bulunuyor ve hakem de faul olarak değerlendirdi. Onyekuru ise düştükten sonra dizini tutuyor. Ne oldu? Öldürdüler herhalde. Rakip oyuncuya haksız yere kart göstertmek isteniyor. Sen iyi futbolcusun Onyekuru. Bu işlere gerek yok. Dizini tuttuğun anda midem bulanıyor. Hiç hoş bir hareket değil. Kararların hepsi hatalı ve taraflı"
Galatasaray'ın ilk penaltı pozisyonu: Marcao'ya yapılan hareket bir faul ve penaltı. Kart gerektirecek bir faul. Buraya kadar tamam. Ancak faul olduktan sonra top oyuna giriyor. Buna VAR'da bakmaları gerekiyordu. VAR bir nimettir ve bu nimeti kullansınlar. Aynı pozisyon Bursaspor - Fenerbahçe maçında olmuştu. Skrtel'in pozisyonunda top oyuna girmeden eylem gerçekleşti. Galatasaray maçındaki pozisyonda penaltı yok ama kural hatası da yok. Bu bir görüş, hakem hatasıdır."
Donk & Azibuike pozisyonu: "Burada hakem kararları doğru. Donk'un yaptığı hareket kırmızı kartı gerektirmez. Hakemin verdiği sarı kartlar doğru karar."