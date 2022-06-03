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Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Son olarak, TRT 1 ekranlarında yer alan, milli duyguları anlatan "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisinde Hamdi karakterine hayat veren Serkan Aydın Avusturya'da saldırıya uğradı! Oyuncu, siyasi konuların yer aldığı Gül ve Ateş isimli tiyatro oyunundaki rolünden dolayı şiddete maruz kaldı!

Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Son olarak, TRT1'in milli duyguları anlatan, tarihi dizilerinden Ya İstiklal Ya Ölüm 'de rol alan oyuncu Serkan Aydın, siyasi konuların yer aldığı Gül ve Ateş isimli tiyatro oyunundaki rolünden dolayı Avusturya'da şiddete maruz kaldı!

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Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Talihsiz olay.. 

Cihan Şan'ın kaleme alıp, yönettiği Pukelaka/ Gül ve Ateş adlı oyunda Ergin Düzgün, Neşe Mengüloğlu, Linda Çandır gibi isimlerle başrolü paylaşan Aydın Avusturya'da talihsiz bir olay yaşadı. 

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Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi çeşitli kentlerde sahnelenen siyasi konuların işlendiği oyunda rol alan Aydın, Avusturya'da bir grubun saldırısına uğradı. 

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Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Rolü yüzünden şiddete maruz kalan Aydın açıklama yaparak, şu ifadelerde bulundu.. 

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