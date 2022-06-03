Serkan Aydın rolü yüzünden saldırıya uğradı! "Mutluyum demek ki başarılı olmuşum" dedi

Son olarak, TRT1'in milli duyguları anlatan, tarihi dizilerinden Ya İstiklal Ya Ölüm 'de rol alan oyuncu Serkan Aydın, siyasi konuların yer aldığı Gül ve Ateş isimli tiyatro oyunundaki rolünden dolayı Avusturya'da şiddete maruz kaldı!