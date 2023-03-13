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Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

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Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

Teknik direktör Sergen Yalçın, önceki akşam bir mekanda görüntülendi. Yakın dostu Sezer Çakır ile vakit geçiren Sergen Yalçın'ın çıkışta muhabirleri fark edince tüyüşü olay oldu.

Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son günlerde Trabzonspor'un başına geçeceği iddia ediliyordu.

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Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

Ünlü isim, konuyla alakalı "Henüz bir teklif almadım" açıklamasını yaparak Trabzonspor'un hocası olabileceği yönünde açık kapı bırakmıştı. 

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Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak edilen Sergen Yalçın, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda görüntülendi.

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Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!

Yalçın, gecenin sonunda yakın dostu Sezer Çakır ile çıkacakken muhabirleri fark edince içeriye geri döndü.

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