Sergen Yalçın'dan olay hareket: Arkadaşını bıraktı kendisi arka kapıdan tüydü!
|
Teknik direktör Sergen Yalçın, önceki akşam bir mekanda görüntülendi. Yakın dostu Sezer Çakır ile vakit geçiren Sergen Yalçın'ın çıkışta muhabirleri fark edince tüyüşü olay oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son günlerde Trabzonspor'un başına geçeceği iddia ediliyordu.
17
Ünlü isim, konuyla alakalı "Henüz bir teklif almadım" açıklamasını yaparak Trabzonspor'un hocası olabileceği yönünde açık kapı bırakmıştı.
27
Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak edilen Sergen Yalçın, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda görüntülendi.
37
Yalçın, gecenin sonunda yakın dostu Sezer Çakır ile çıkacakken muhabirleri fark edince içeriye geri döndü.
47