Sergen Yalçın'dan o futbolcuya övgü dolu sözler! "30 gün boyunca..."

'30 GÜNDÜR ORUÇ TUTAN TEK FUTBOLCUMUZ'

Milli oyuncu Orkun Kökçü'ye övgü dolu sözler sarf eden başarılı hoca, "Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu." sözlerini sarf etti.