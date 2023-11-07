Sergen Yalçın'dan Beşiktaş bombaları! "Şu takımla bile kolay kolay maç kaybetmem"
BEŞİKTAŞ'ta gözler başkanlık seçimine çevrilmişken cevabı en çok merak edilen soru ise yeni teknik direktörün kim olacağı... Başkan adalarından ikisi Sergen Yalçın'la çalışacaklarını açıkladı. Sergen Yalçın da Beşiktaş'la ilgili olay açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta bazı başkan adaylarının teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile çalışacaklarını açıkladı. Hatta iki ismin Sergen Yalçın'la görüşerek anlaştığı ve Yalçın'ın çalışmalara başladığı iddia edildi. Sergen Yalçın'dan da Beşiktaş'la ilgili bomba açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızı ve yorumcu Tümer Metin'den Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmeyi anlattı.
Beşiktaş'ın başkanının belli olmadığını ancak teknik direktörünün belli olduğunu kaydeden Tümer Metin, Sergen Yalçın'ı işaret etti. Tümer Metin, Socrates'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın hocası belli"
"Beşiktaş'ın hocası belli. Başkan kim olursa olsun Sergen Yalçın'ı getireceksin. Gidemezsin başka birine. Ne bekliyorsunuz? Kimse hayır demeyecek ki. Niye krize dur demiyorsunuz. Menfaat Beşiktaş'ın menfaati ise bunu yapacaksın".
Mevcut takımın Sergen Yalçın'ı yemeye müsait olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Guardiola, Mourinho gelse onları bile yer bu takım. Bu seneden bir şey beklemeden gelecek senenin planını yaprak Sergen hocanın yükünü alacaksın" dedi.