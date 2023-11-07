Sergen Yalçın'dan Beşiktaş bombaları! "Şu takımla bile kolay kolay maç kaybetmem"

Beşiktaş'ta bazı başkan adaylarının teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile çalışacaklarını açıkladı. Hatta iki ismin Sergen Yalçın'la görüşerek anlaştığı ve Yalçın'ın çalışmalara başladığı iddia edildi. Sergen Yalçın'dan da Beşiktaş'la ilgili bomba açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızı ve yorumcu Tümer Metin'den Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmeyi anlattı.