Sergen Yalçın'dan Beşiktaş bombaları! 'Bana asla yakışmaz' deyip her şeyi anlattı

Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael’i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı, ancak Fransız teknik adama arka çıktı. Yalçın, “Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.