Sergen Yalçın sözleri tepki çeken spiker Nazlı Canyurt beIN Sports'tan istifa etti
Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sözleriyle gündem olan ve Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çeken spor spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluş beIN Sports'taki görevinden ayrıldığını açıkladı.
Spor spikeri Nazlı Canyurt, geçtiğimiz aylarda program sırasında Sergen Yalçın'dan isim vermeden "X hoca" diye bahsetmişti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Sergen Yalçın'ı savunarak Nazlı Canyurt'a büyük tepki göstermişti. Nazlı Canyurt, "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden anlıyorum ki, Sayın Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş camiasını istemeden de olsa incitmişim. Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.
Görevinden istifa eden Nazlı Canyurt'un beIN Sports'tan ayrılık açıklaması şu şekilde: "10 yıl önce sunuculuğunun başında, heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerce, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Ve şairin dediği gibi. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta... Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim.
''Hayata geçirmenin zamanı geldi'': Çünkü sormadan, araştırmadan, öğrenmeden algılara kapılıp insanlar işlerinden edebileceğine inanmak; rüzgara göre yön değiştiren, hep güçlüden yana olan, sosyal medyayı arkasına almış `ağabey'leri daha da kuvvetlendirecek ve tıpkı sizler gibi ailesini geçindirmek için çok çalışmak mecburiyetinde olan iş arkadaşlarımı zor durumda bırakıp, hırpalayacaktı. Şimdi "biraz daha ertele" dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi.
''Yeniden sevebilmek istiyorum'': Çünkü artık üzerinde sadece her hafta tazelenen çiçekler olan, canım Emre Gönlüşen'in hemen yan tarafımdaki masasına gözüm çok daha fazla takılır oldu. Çünkü artık hayatımı sezonlara göre değil, mevsimlere göre yaşamak ve her şeyden önemlisi çocuk yaştan beri büyük bir tutkuyla peşinden koştuğum futbolu "yeniden" sevebilmek istiyorum.