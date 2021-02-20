Sergen Yalçın sözleri tepki çeken spiker Nazlı Canyurt beIN Sports'tan istifa etti

Görevinden istifa eden Nazlı Canyurt'un beIN Sports'tan ayrılık açıklaması şu şekilde: "10 yıl önce sunuculuğunun başında, heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerce, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Ve şairin dediği gibi. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta... Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim.