Sergen Yalçın geri dönüyor! Sergen'in yeni adresi şaşırttı!

Beşiktaş’ı şampiyon yaptığı sezonda büyük beğeni toplayan ancak sonraki sezonda da eleştirilerin hedefi haline gelen Sergen Yalçın’ın yeni sezon öncesi birçok teklif gelmesine rağmen teknik direktörlük yapmayacak olması Beşiktaş taraftarlarını da şaşırttı.