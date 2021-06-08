Sergen Yalçın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya kameralara yakalandı!
Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın, Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile kameralara yakalandı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın adı geçtiğimiz yıl Aslı Turanlı ile anılmıştı. Aralarında 20 yaş bulunan çiftin aşkı uzun sürmemişti.
Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın 40 maçlık maraton sonunda Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde kazandığı şampiyonlukta mutluluk gözyaşı döktüğü anlar, aşk iddialarını ortaya çıkarmıştı.
Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğunda, Karibskaya'nın yakın arkadaşı bu paylaşımı yapmıştı.
Ukraynalı model, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın stadında çekilen fotoğraflarına, "Türk Kartalları için bu efsanevi sezonun izleyicisi olduğum için şanslıyım" notunu düşmüştü.