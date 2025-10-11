Sergen Yalçın gecelere aktı! Yan koltukta iki kadın kucak kucağa otururken yakalandı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda kardeş acısı yaşamıştı. Yalçın, önceki gece Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi. Ünlü teknik direktörün yan koltuğunda kucak kucağa oturan iki kadın dikkat çekti. O görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.
Ön koltuktaki kadınları görenler "Etiler dolmuşu mu" diye espri yaptı.
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen aylarda hayatını kaybetmişti.