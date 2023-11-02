Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönüyor! İki başkan adayı haber gönderdi Sergen Hoca çalışmaya başladı

Yönetimin istifasının ardından çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.