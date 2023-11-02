Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönüyor! İki başkan adayı haber gönderdi Sergen Hoca çalışmaya başladı
Beşiktaş'ta yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, iki başkan adayı kesinleşti. İki başkan adayı da teknik direktör konusunda şimdiden kararını verdi. Bu isimlerden birinin başkan seçilmesi durumunda Beiktaş'ın yeni teknik direktörü, son şampiyon isim olan Sergen Yalçın olacak.
Yönetimin istifasının ardından çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.
Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi.
Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı.
Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı ve Beşiktaş'ı analiz ettiği ifade edildi.