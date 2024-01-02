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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı. Yalçın, bir gazetecinin Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen tören ile Yalçın, 2023-2024 sezonu sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ekip olarak Antalya'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

Yaklaşık 1,5 yıldır ekip olarak çalışmadıklarını belirten Yalçın, yeni teknik direktörlüğün Antalya'ya kısmet olduğunu ifade etti.

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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza attı! Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest mi kalacak?

Antalyaspor'dan teklif gelince çok heyecanlandıklarını aktaran Yalçın, "Antalyaspor ile hedefler olarak birbirimizi tamamlayan bir ikili gibiyiz. Başaralı olacağımıza güvenerek doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Antalyaspor ile inşallah çok iyi yerlere geliriz." dedi.

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