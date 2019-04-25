Serenay ve Kerem çifti ayrıldı mı?
Bir reklam filminin çekiminde yakınlaşarak sevgili olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrıldıkları iddiaları ortalığı karıştırdı. 4 yıldan beri birlikte olan Serenay ve Kerem çifti yollarını ayırdıkları haberlerini doğruladı.
2005 yılında bir reklam filminin çekimlerinde tanışıp yakınlaşarak beraberlikleri başlayan çiftin uzun zamandan aralarında bir soğukluk olduğu konuşuluyordu. İkilinin ayrıldıklarına dair haberler çıkmaya başlamıştı ki geçtiğimiz günlerde Kerem Bursin'in yeni projesi için uzattığı sakalları hakkında konuşurken: "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay, Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" açıklaması yapmıştı.
"İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik"
Ünlü çiftin yakınlarına, "İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik" dediği öğrenildi. Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı. Canlı yayınlanan bir magazin programında iddia edilen ayrılık haberlerini ise ünlü çift doğruladı.
Bir süredir beraber yaşayan çiftin, Kerem'in bu sabah itibariyle evden taşınmasıyla evlerini de ayırdıkları ortaya çıktı. Ayrılıklarının ardından Kerem Bursin'in ev aramaya başladığı konuşuluyor.
Instagram'dan fotoğraflar kaldırıldı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikilinin sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmış olmaları da dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığının duyulmasının ardından Sarıkaya’nın instagram hesabına giren takipçileri güzel oyuncunun yüzlerce fotoğrafı arasında Bürsin’le birlikte göründüğü sadece tek bir karenin bırakıldığını fark etti.