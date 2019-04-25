Serenay ve Kerem çifti ayrıldı mı?

2005 yılında bir reklam filminin çekimlerinde tanışıp yakınlaşarak beraberlikleri başlayan çiftin uzun zamandan aralarında bir soğukluk olduğu konuşuluyordu. İkilinin ayrıldıklarına dair haberler çıkmaya başlamıştı ki geçtiğimiz günlerde Kerem Bursin'in yeni projesi için uzattığı sakalları hakkında konuşurken: "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay, Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" açıklaması yapmıştı.