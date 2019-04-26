Serenay ve Kerem ayrılığında bomba iddia! İhanet mi var?
Uzun süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çiftinin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüşken neden ayrıldıklarına dair bir iddia ortaya çıktı.
Gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Uzun süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ikili, 4 yıllık aşka ''Heyecan bitti'' diyerek nokta koydu. Hatta Kerem Bürsin, iddiaya göre de yeni ev arayışına başladı. Serenay Sarıkaya ise aynı saatlerde bir etkinlik için basının karşısındaydı. Sarıkaya, ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.
Sarıkaya, Bürsin'le ayrılığı sorulunca çekingen tavırlar sergileyip "Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi. Sarıkaya, yinelenen ayrılık sorusuna başını eğerek adeta onay verirken Bürsin ise sessizliğini korudu.
Bürsin'in, daha öncekilerin aksine internet sitelerindeki ayrılık haberlerine "Saçmalık" diye yorum yapmaması da "Bu kez ayrılık kesin" dedirtti.
Geçen günlerde Amerika'dan Türkiye'ye dönen Bürsin'in Sarıkaya'yı yurt dışındaki bir güzelle aldattığı yüzünden bittiği de iddia edildi.