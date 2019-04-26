Serenay ve Kerem ayrılığında bomba iddia! İhanet mi var?

Gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Uzun süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ikili, 4 yıllık aşka ''Heyecan bitti'' diyerek nokta koydu. Hatta Kerem Bürsin, iddiaya göre de yeni ev arayışına başladı. Serenay Sarıkaya ise aynı saatlerde bir etkinlik için basının karşısındaydı. Sarıkaya, ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.