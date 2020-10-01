Serenay Sarıkaya'yı şaşırtan Deniz Bulutsuz sorusu! Ozan Güven'in sevgilisiydi
Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Sarıkaya, Deniz Bulutsuz'un sosyal medya hesabından kendisini takipten çıktığı ilgili sorulara bir anda şaşırdı.
Cem Yılmaz’la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken beklemediği bir soruyla karşılaştı.
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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un sosyal medya hesabından kendisini takipten çıktığı soruna Sarıkaya, "Teşekkür ederim" demekle yetinip aracına bindi.
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Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı nedeniyle uzun süre gazetelerin manşetinden düşmedi. İddiaya göre Serenay Sarıkaya’nın olaylar karşısında sessiz kalması, Bulutsuz’un arkadaşlıklarını bitirmesine yol açtı.
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Öte yandan Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Serenay Sarıkaya, Kerem Çetinçalı'yı bir şartla affetti.
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