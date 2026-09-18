Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak

Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak

Serenay Sarıkaya, Kız Kulesi'nde düzenlenen özel bir davete katıldı. Sarıkaya seçtiği kostümü ve samimi tavrı ile beğeni topladı.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 1

Dünyaca ünlü lüks saat markasının global marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, Kız Kulesi'nde düzenlenen özel davete katıldı. Siyah deri görünümlü, yırtmaçlı elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncunun gecedeki neşeli anları da kameralara yansıdı.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 2

Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü lüks saat markasıyla yaptığı yeni iş birliğini İstanbul'da düzenlenen özel bir davetle kutladı. Kız Kulesi'nde gerçekleşen geceye katılan oyuncu, deri elbisesiyle objektiflere poz verdi. Davetteki neşeli anları da kameralara yansıdı.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 3

Son olarak Netflix'in “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin üçüncü sezonunda Leyla Taylan karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir lüks saat markasının global marka elçisi oldu.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 4

Yeni anlaşma kapsamında uluslararası platformlarda markanın yüzü olarak yer alacak oyuncu, dün akşam Kız Kulesi'nde düzenlenen özel davette boy gösterdi.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 5

Gece için siyah, deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sarıkaya, kombinini iki renkli sivri burun ayakkabılar ve kolundaki saatle tamamladı. Uzun saçlarını dalgalı bırakan oyuncu, davet alanında objektiflere poz verdi.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 6

EĞLENCELİ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Özel davette keyifli anlar yaşayan Sarıkaya'nın elinde içeceğiyle gülümsediği ve davetlilerle bir arada olduğu anlar da görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak - Resim: 7

Kız Kulesi'nin gece manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyondan paylaşılan karelerde, oyuncunun neşeli hali dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya