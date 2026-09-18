Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak
Serenay Sarıkaya, Kız Kulesi'nde düzenlenen özel bir davete katıldı. Sarıkaya seçtiği kostümü ve samimi tavrı ile beğeni topladı.
Dünyaca ünlü lüks saat markasının global marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, Kız Kulesi'nde düzenlenen özel davete katıldı. Siyah deri görünümlü, yırtmaçlı elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncunun gecedeki neşeli anları da kameralara yansıdı.
Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü lüks saat markasıyla yaptığı yeni iş birliğini İstanbul'da düzenlenen özel bir davetle kutladı. Kız Kulesi'nde gerçekleşen geceye katılan oyuncu, deri elbisesiyle objektiflere poz verdi. Davetteki neşeli anları da kameralara yansıdı.
Son olarak Netflix'in “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin üçüncü sezonunda Leyla Taylan karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir lüks saat markasının global marka elçisi oldu.
Yeni anlaşma kapsamında uluslararası platformlarda markanın yüzü olarak yer alacak oyuncu, dün akşam Kız Kulesi'nde düzenlenen özel davette boy gösterdi.
Gece için siyah, deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sarıkaya, kombinini iki renkli sivri burun ayakkabılar ve kolundaki saatle tamamladı. Uzun saçlarını dalgalı bırakan oyuncu, davet alanında objektiflere poz verdi.
EĞLENCELİ ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Özel davette keyifli anlar yaşayan Sarıkaya'nın elinde içeceğiyle gülümsediği ve davetlilerle bir arada olduğu anlar da görüntülendi.
Kız Kulesi'nin gece manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyondan paylaşılan karelerde, oyuncunun neşeli hali dikkat çekti.