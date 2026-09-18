Serenay Sarıkaya'ya yeni görev! Dünya çapında tanıtacak

Gece için siyah, deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sarıkaya, kombinini iki renkli sivri burun ayakkabılar ve kolundaki saatle tamamladı. Uzun saçlarını dalgalı bırakan oyuncu, davet alanında objektiflere poz verdi.