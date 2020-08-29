Serenay Sarıkaya'ya şok! 1,5 yıldır çalıştığı o proje rafa kalktı
Serenay Sarıkaya'nın uzun bir süredir herkesin konuştuğu, 1,5 yıldır ara vermeden çalıştığı projesi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Arabesk müziğinin fenomen sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı proje, koronavirüs tamamen bittikten sonra başlayacak. Başrolünü Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı yapım, Adana, İstanbul ve Ankara'da çekileceği için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı.
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Milliyet'te yer alan habere göre, Serenay Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen'i canlandırmak üzere kampa da girmişti.
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Sarıkaya beyazperdede hayat vermeye hazırlandığı arabesk müziğin bir dönemine damga vurmuş isimlerinden Bergen'in ailesiyle tanışacağını söyledi.
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Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz.''
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