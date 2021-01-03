Serenay Sarıkaya'ya kıyamadı! Cem Yılmaz içkili paylaşım sonrası bakın ne yaptı
Yılbaşı gece eski aşkı Serenay Sarıkaya ile ilgili yaptığı olay olan Cem Yılmaz'dan bomba hamle geldi.
Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve yılın son aylarında Sarıkaya ile de ayrılan Cem Yılmaz yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başarmıştı. Yılmaz her hareketiyle haber oluyor.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Cem Yılmaz yılbaşı için İnstagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Şarap ve kabuklu fıstık ile fotoğraf paylaşan Yılmaz "Azıcık aşım,ağrısız başım. 👨🏻❤️👨🏻" notunu düşmüştü. Yılbaşı gecesi Yılmaz'ın yaptığı hareket ise çok konuşuldu.
Yılbaşı gecesi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bırakmıştı.