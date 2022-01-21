Serenay Sarıkaya'ya evinin önünde saldırı! Umut Evirgen soluğu yanında aldı, barıştılar!

Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradı. Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca tekme atan bir genç küfürler savurdu. Takıntılı bir hayran olduğu belirtilen saldırganın güzel oyuncuya yaşattığı şokun ardından, Sarıkaya karakola giderek şikayetçi oldu. Serenay Sarıkaya'nın yardımına eski sevgilisi Umut Evirgen koştu ve korkutan saldırının ardından ünlü çift barıştı.