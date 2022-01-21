Serenay Sarıkaya'ya evinin önünde saldırı! Umut Evirgen soluğu yanında aldı, barıştılar!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya evinin önünde aracında iken saldırıya uğradı. Soluğu karakolda alan ünlü oyuncunun yardımına eski sevgilisi Umut Evirgen koştu ve barıştılar!
Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradı. Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca tekme atan bir genç küfürler savurdu. Takıntılı bir hayran olduğu belirtilen saldırganın güzel oyuncuya yaşattığı şokun ardından, Sarıkaya karakola giderek şikayetçi oldu. Serenay Sarıkaya'nın yardımına eski sevgilisi Umut Evirgen koştu ve korkutan saldırının ardından ünlü çift barıştı.
Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.
Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Gazetemagazin'in haberine göre, Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu.
Bu olayları duyan Umut Evirgen de soluğu sevgilisinin yanında aldı