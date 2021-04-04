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Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

44 yaşındaki Gülşen yeni imajıyla Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu.

Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017'de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

Evlilik sonrası 44 yaşındaki Gülşen müzik yaşamında bir süre ara verme kararı almıştı.

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Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

Geçtiğimiz yaz Edis ile birlikte Nirvana şarkısını çıkaran Gülşen, müzik piyasasına sağlam bir dönüş yapmıştı.

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Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı

Fit halleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, son halini görenler tanıyamadı. 

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