Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu! Gülşen'in son halini gören tanıyamadı
44 yaşındaki Gülşen yeni imajıyla Serenay Sarıkaya'ya benzerliği olay oldu.
Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017'de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.
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Evlilik sonrası 44 yaşındaki Gülşen müzik yaşamında bir süre ara verme kararı almıştı.
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Geçtiğimiz yaz Edis ile birlikte Nirvana şarkısını çıkaran Gülşen, müzik piyasasına sağlam bir dönüş yapmıştı.
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Fit halleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, son halini görenler tanıyamadı.
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