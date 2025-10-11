Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu! Karşılığında servet kazanacak
Serenay Sarıkaya, uzun süredir yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyon çekiminden 32 milyon TL kazandı. Geçtiğimiz yıl 25 milyon TL aldığı kampanyaya göre gelirini yaklaşık %28 oranında artıran oyuncu, reklam dünyasında zirvedeki yerini korudu. Sarıkaya'nın kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirmeye devam ettiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.
"Adanalı" dizisiyle tanınarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Sarıkaya, moda dünyasındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
32 MİLYON TL'LİK REKLAM ANLAŞMASI
Posta'nın haberine göre, Sarıkaya'nın yeni reklam filminden 32 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Oyuncunun 2024 yılında aynı markayla yaptığı anlaşmadan 25 milyon TL aldığı hatırlatılırken, bu yılki ücretin ciddi oranda artması dikkat çekti.
Sarıkaya'nın marka yüzü olarak uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliği, reklam sektöründe en yüksek kazançlı anlaşmalardan biri olarak değerlendiriliyor.