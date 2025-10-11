Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu! Karşılığında servet kazanacak

32 MİLYON TL'LİK REKLAM ANLAŞMASI

Posta'nın haberine göre, Sarıkaya'nın yeni reklam filminden 32 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Oyuncunun 2024 yılında aynı markayla yaptığı anlaşmadan 25 milyon TL aldığı hatırlatılırken, bu yılki ücretin ciddi oranda artması dikkat çekti.