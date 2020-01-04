Serenay Sarıkaya'nın sırrı 7 sene sonra ortaya çıktı bakın bileğindeki o ip neden var
Serenay Sarıkaya'nın ayak bileğindeki ipin sırrı 7 sene sonra ortaya çıktı. Fotoğraf çekimlerinde bile ayağından çıkarmıyor.
Son olarak Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın seneler sonra sırrı ortaya çıktı. Her daim yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Sarıkaya'nın ayak bileğinden hiç çıkarmadığı kırmızı ip olay oldu.
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Fotoğraf çekimlerinde dahi ayak bileğinde olduğu gözlenen kırmızı ip Sarıkaya'nın batıl inancından kaynaklanıyor.
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Oyuncu, dizi, sinema filmi, müzikal ve hatta reklam imaj fotoğraflarında bile uğurlu olduğuna inandığı kırmızı ipi ayağından çıkarmıyor.
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Serenay, bu bilekliğin kendisine büyük şans getirdiğine inanıyor.
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