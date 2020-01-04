Serenay Sarıkaya'nın sırrı 7 sene sonra ortaya çıktı bakın bileğindeki o ip neden var

Son olarak Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın seneler sonra sırrı ortaya çıktı. Her daim yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Sarıkaya'nın ayak bileğinden hiç çıkarmadığı kırmızı ip olay oldu.