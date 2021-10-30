Serenay Sarıkaya'nın seksi pozları ti'ye alındı 'pavyon şarkıcısı'na benzetildi

Harper's Bazaar dergisinin bu ayki kapak yıldızı olan ünlü ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle hem büyüledi hem de 'güldürdü.' Nostaljik kabarık saçları ve seçilen kostümlerle sosyal medyada adeta dalga geçilen Serenay Sarıkaya, gazino şarkıcılarına benzetildi. Sosyal medyanın diline düşen fotoğrafları beğenen çoğunluk karşı çıksa da hatrı sayılır oranda Instagram kullanıcısı Sarıkaya'yı 'Bergen'e benzetti. Güzel oyuncunun caps'leri yapıldı.