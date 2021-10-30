Serenay Sarıkaya'nın seksi pozları ti'ye alındı 'pavyon şarkıcısı'na benzetildi
Bir dergi kapağında yer alan Serenay Sarıkaya yeni pozlarıyla sosyal medyayı hem salladı hem de saçı-makyajı ve kullandığı kostümler nedeniyle 'pavyon şarkıcısı'na benzetildi.
Harper's Bazaar dergisinin bu ayki kapak yıldızı olan ünlü ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle hem büyüledi hem de 'güldürdü.' Nostaljik kabarık saçları ve seçilen kostümlerle sosyal medyada adeta dalga geçilen Serenay Sarıkaya, gazino şarkıcılarına benzetildi. Sosyal medyanın diline düşen fotoğrafları beğenen çoğunluk karşı çıksa da hatrı sayılır oranda Instagram kullanıcısı Sarıkaya'yı 'Bergen'e benzetti. Güzel oyuncunun caps'leri yapıldı.
Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir derginin yeni sayısında kapak yüzü oldu. Dergi için objektiflerin karşısına geçen Serenay Sarıkaya, birbirinden iddialı pozlar verdi. Derginin çekimlerinde göbeği açık pembe bir kostüm giyen Serenay Sarıkaya hayranlarının adeta nefesini kesti.
Serenay Sarıkaya son olarak Harper's Bazaar isimli derginin yeni sayısında derginin kapak yüzü oldu.
'Para bizde şöhret bizde'
Serenay Sarıkaya saçı makyajı ve kıyafet seçimiyle pavyon şarkıcısı benzetmesinin yanı sıre 'romanlara' da benzetildi. Meşhur roman şarkısı 'Para bizde şöhret bizde' sloganıyla caps'leri hazırlandı.