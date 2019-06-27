Serenay Sarıkaya'nın seksi pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçilerinden beğeni yağmuru
Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Serena Sarıkaya'nın seksi Instagram fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Oyuncu Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkilerine son veren Serenay Sarıkaya, ayrılığın ardından Amerika'ya giderek tatil yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndüğünü açıklayan güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları her zamanki gibi dikkat çekiyor. Son paylaşımları ise sosyal medyayı salladı.
Güzel olduğu kadar seksi de olan Serenay Sarıkaya'nın yaptığı son Instagram paylaşımları hem yerli hayranları hem de yabancı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sarıkaya'ya hayranları ''Tartışmasız Türkiye'nin en güzel kadını'' diyerek övgüler yağdırdı.
Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise sürdüğü ruj olunca takipçileri buna da değinmeden geçemedi. Sarıkaya hayranları, ''Kırmızı sana çok yakışıyor'' diyerek yorum yaptılar.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise Serenay Sarıkaya'nın adı evli bir adamla anılmaya başlayınca Sarıkaya daha fazla dayanamamış ve sosyal medya hesabından açıklama yaparak ateş püskürmüştü.
Sarıkaya'nın açıklaması sosyal medyada şu şekilde yer almıştı: