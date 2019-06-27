Serenay Sarıkaya'nın seksi pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçilerinden beğeni yağmuru

Güzel olduğu kadar seksi de olan Serenay Sarıkaya'nın yaptığı son Instagram paylaşımları hem yerli hayranları hem de yabancı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sarıkaya'ya hayranları ''Tartışmasız Türkiye'nin en güzel kadını'' diyerek övgüler yağdırdı.