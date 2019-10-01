Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu
Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozu olay oldu.
Menajer Gözde Yılmaz’ın doğum günü etkinliğine katılan isimlerden arasında Serenay Sarıkaya da vardı.Ünlü oyuncu kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti.
110
Sarıkaya, İnstagram hesabından mini etekli pozlarını paylaştı. Paylaşım 4 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
210
Takipçileri, “Yakıyorsun, düştüm, mükemmel, daha iyisi yok” gibi ifadelerle çok sayıda iltifatta bulundu.
310
Serenay Sarıkaya’nın bu paylaşımı hayranları arasında bir hayli konuşuldu ve beğenildi.
410