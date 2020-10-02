Serenay Sarıkaya'nın lüks terklikleri olay fiyatını duyan 'yok artık' dedi
Serenay Sarıkaya, Bebek'te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken lüks terlikleriyle dikkat çekti. Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı duyanların ağzını açık bıraktı.
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin dilinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu sefer de lüks terlikleriyle adından söz ettirdi. Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken basın mensuplarına takıldı.
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Neredeyse her gün başka bir yerde görüntülenen Serenay Sarıkaya, ''Dünden bugüne değişen bir şey yok" diyerek herkesi gülümsetti.
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Milliyet'te yer alan haberine göre, muhabirlerle kısa bir sohbet eden Sarıkaya, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı'nı çok beğendiğini belirterek şunları söyledi:
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"Bayılıyorum onlara, çok başarılılar. Hiç kaçırmadan izliyorum. Yolları zaten açık, kimseye ihtiyaçları yoklar ama müthişler."
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