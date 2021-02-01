Serenay Sarıkaya'nın hamlesini gören Cem Yılmaz'dan bomba açıklama

Geçtiğimiz yıla ilişkileriyle damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında aşk tam bitti derken bir hareketlilik yaşandı. Sarıkaya geçtiğimiz günlerde resmen ünlü komedyene bir yeşil ışık yaktı. Bu durumunu gözden kaçırmayan Cem Yılmaz da hamlesini yaptı.