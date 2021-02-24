Serenay Sarıkaya'nın göğüs silikonları valeyi işinden etti!
Göğüs silikonuyla gündem olan Serenay Sarıkaya, ameliyat olduğu hastanedeki bir kişiyi işinden etti.
Serenay Sarıkaya, 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk geçtiğimiz yıl büyük ses getirmişti. Genç güzel, ünlü komedyenden ayrılıktan sonra özel bir hastanede estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.
Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.
Göğüs estetiği yaptırmak için hastaneye giriş yapan Serenay Sarıkaya'nın ismini Seren Kaya yaptığı söylentileri dilden dile yayılmıştı.
UçanKuş'a yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek farklı bir iddia ortaya atmıştı. Koç, "Eski silikonları patlamış olabilir" demişti.