Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

Serenay Sarıkaya dergiye yaptığı röportajda evini şu sözlerle anlattı: "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor, zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu."