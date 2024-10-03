Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Serenay Sarıkaya evinin kapılarını AD Middle East için açtı. Lüks detaylara sahip Boğaz kıyısındaki evi için oyuncu "Kendi yerimde rahatken şehrin kaosunu hissetmeyi seviyorum" dedi. Serenay Sarıkaya'nın yatak odasındaki tepe aynası da gözlerden kaçmadı.
Hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya evinin kapılarını Dubaili AD Middle East dergisine açtı.
İstanbul'da bulunan ev, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın güvendiği isim mimar Enis Karavil'in elleriyle hazırlandı.
Serenay Sarıkaya'nın Boğaz kıyısındaki lüks evinde leopar desenli koltuğu ve yatak odasındaki aynası dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya dergiye yaptığı röportajda evini şu sözlerle anlattı: "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor, zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu."