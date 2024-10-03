BIST 9.013
DOLAR 34,21
EURO 37,86
ALTIN 2.920,24

Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

|
Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Serenay Sarıkaya evinin kapılarını AD Middle East için açtı. Lüks detaylara sahip Boğaz kıyısındaki evi için oyuncu "Kendi yerimde rahatken şehrin kaosunu hissetmeyi seviyorum" dedi. Serenay Sarıkaya'nın yatak odasındaki tepe aynası da gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

Hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya evinin kapılarını Dubaili AD Middle East dergisine açtı. 

113
Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

İstanbul'da bulunan ev, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın güvendiği isim mimar Enis Karavil'in elleriyle hazırlandı.

213
Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

Serenay Sarıkaya'nın Boğaz kıyısındaki lüks evinde leopar desenli koltuğu ve yatak odasındaki aynası dikkat çekti.

313
Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti! Yatak odasındaki ayna gözlerden kaçmadı

Serenay Sarıkaya dergiye yaptığı röportajda evini şu sözlerle anlattı: "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor, zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu."

413