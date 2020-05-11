Serenay Sarıkaya'nın çimlerde verdiği pozun maliyeti dudak uçuklattı!
Sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantina sürecini geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak köpeğiyle poz verdi. Sarıkaya'nın 90 bin TL değerindeki mini şortlu kombini ise fiyatıyla herkesi şok etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından herhangi bir açıklama yazmadan köpeğiyle çimlere uzandığı fotoğrafını paylaştı.
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Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki başarılı oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu öğrenildi.
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"İşte Serenay'ın kombin değeri": Gözlüğü 1.625 TL, Küpesi 7.735 TL, Kolyesi 80.845 TL. Bluzu 646 TL, Taytı 590 TL. Hepsi toplam 91 bin 441 TL.
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Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın evlilik kararı aldıkları gündeme gelmişti. Ancak ikili bu haberleri doğrulamadı.
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