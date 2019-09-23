Serenay Sarıkaya'nın bacak dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu!
Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu.
Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından uzun bir süre yaz tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali ile geri döndü. Alice Müzikali nedeniyle yoğun bir iş temposuna sahip olan Sarıkaya, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile gündem oldu.
Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozu hayranlarını resmen mest etti. Kısa sürede yarım milyon beğenmeyi geçen poza birçok ünlü isim de yorum yaptı.
Yakın zamanda boşanan ve boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Burcu Esmersoy, Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna kalp emojili yorumlar yaparak beğendiğini belirtirken birçok takipçisi, Sarıkaya'ya “Bu nasıl bir güzellik” yorumları yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. Son olarak Fi dizisindeki rolü ile herkesi kendisine hayran bıraktıran ardından ise Alice Müzikali ile yalnızca tiyatro sahnelerinde görebildiğimiz Sarıkaya, yeniden bir dizi projesi ile geri dönüyor.