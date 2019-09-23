Serenay Sarıkaya'nın bacak dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu!

Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından uzun bir süre yaz tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali ile geri döndü. Alice Müzikali nedeniyle yoğun bir iş temposuna sahip olan Sarıkaya, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile gündem oldu.