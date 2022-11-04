Serenay Sarıkaya'dan süper minili yırtmaçlı pozlar! 'Şahmeran yükleniyor'
Şahmeran dizisiyle uzun bir sürenin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan iddialı pozlar geldi. Derin yırtmaçlı mini eteğiyle pozlarını paylaşan Sarıkaya paylaşımına 'Şahmeran yükleniyor' notunu düştü. Sarıkaya'ya takipçilerinin ilgisi kısa sürede büyük oldu.
30 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya dijital yayın platformu Netflix'in düzenlediği bir etkinliğe katıldı. İddialı kombiniyle dikkatleri üzerine toplayan Serenay Sarıkaya geceden pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
Netflix'te yayınlanacak Şahmaran isimli dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.
İtalyan mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu, gümüş renkli takılarını aynı renkteki yırtmaçlı mini eteği ile kombinledi.