Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaz tatilinde çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını, sosyal medyada 'yazbitmedibitemez' etiketiyle yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın, Instagram'da 'perşembe klasiği' olan '#tbt' olarak yayınladığı bikinili tatil pozuna kısa sürede beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım - Sayfa 1

Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıkları için tatilden dönen Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım - Sayfa 2

Yaz mevsiminin vedasına sayılı bir zaman kaldı, ama aralarında ünlülerin de bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları, uzun ve güneşli günleri daha şimdiden özlediklerini saklamıyor.

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Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım - Sayfa 3

Bunlardan biri de Serenay Sarıkaya. Güzel oyuncu, Instagram sayfasında bu yaz tatilinde çekilen siyah- beyaz bir fotoğrafını "yazbitmedibitemez" etiketiyle paylaştı.

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Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım - Sayfa 4

Sarıkaya'nın Instagram'da bir 'perşembe klasiği' olan '#tbt' etiketi altında yer verdiği bu pozuna kısa sürede beğeni yağdı.

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