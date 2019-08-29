Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaz tatilinde çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını, sosyal medyada 'yazbitmedibitemez' etiketiyle yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın, Instagram'da 'perşembe klasiği' olan '#tbt' olarak yayınladığı bikinili tatil pozuna kısa sürede beğeni yağdı.
Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıkları için tatilden dönen Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.
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Yaz mevsiminin vedasına sayılı bir zaman kaldı, ama aralarında ünlülerin de bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları, uzun ve güneşli günleri daha şimdiden özlediklerini saklamıyor.
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Bunlardan biri de Serenay Sarıkaya. Güzel oyuncu, Instagram sayfasında bu yaz tatilinde çekilen siyah- beyaz bir fotoğrafını "yazbitmedibitemez" etiketiyle paylaştı.
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Sarıkaya'nın Instagram'da bir 'perşembe klasiği' olan '#tbt' etiketi altında yer verdiği bu pozuna kısa sürede beğeni yağdı.
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