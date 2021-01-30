Serenay Sarıkaya'dan olay Cem Yılmaz hamlesi! Son pozu ortalığı yıkmıştı
Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya, son hamlesiyle şaşırttı. Akıllara 'Barıştılar mı?' sorusu geldi.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın şaşırtan aşkları 2020 yılına damga vurdu. Atina'da baş başa çıktıkları bir tatilde Türk hayranları tarafından kameralara alınan ikilinin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.
Türkiye'ye dönmeleriyle ise ne Serenay Sarıkaya ne de Cem Yılmaz sakladı aşklarını. İkili, kısa bir süre sonra beraber kameralar karşısına geçti ve mutlu olduklarını söyledi.
Tüm bir yaz boyunca da birbirlerinden ayrılmayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya zaman zaman magazin gündemine de tatil anlarıyla konu oldu. Fakat yazın bitmesiyle ikilinin aşkı da söndü.
Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü.