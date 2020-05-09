Serenay Sarıkaya'dan itiraflar ''Pes etme noktasına geldim''
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, VOGUE Türkiye'nin Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
VOGUE Türkiye, sosyal medya hesabı Instagram'dan karantina günlerinde "Post Korona Düşleri" programı yapmaya başladı, ilk konuğu da Serenay Sarıkaya oldu. Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri olan Sarıkaya, Instagram canlı yayınında açıklamalarıyla da adından söz ettirdi.
İşte Serenay Sarıkaya'nın yayında yaptığı dikkat çeken açıklamaları:
''Sabah ilk uyandığımda ballı su içerim. Asla pırasayı ağzıma sürmem. Salgın bitince çok sevdiğim bir lokantaya yumurtalı karnabahar yemeye gidip kendime ziyafet çekeceğim.''
''Öyle klişe bir güzellik sırrım yok. Kendime iyi bakıyorum, sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Neşeli olmak da yüzüme ışık veriyor.''
''Stilimde rahatlık ön plandadır. Karantina günlerindeki ev modu tam bana göre. Tüm kombinleri denedim. Dışarıda giyeceklerimi de evde harcadım.