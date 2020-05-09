Serenay Sarıkaya'dan itiraflar ''Pes etme noktasına geldim''

VOGUE Türkiye, sosyal medya hesabı Instagram'dan karantina günlerinde "Post Korona Düşleri" programı yapmaya başladı, ilk konuğu da Serenay Sarıkaya oldu. Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri olan Sarıkaya, Instagram canlı yayınında açıklamalarıyla da adından söz ettirdi.