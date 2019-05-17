Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy sorusuna kaçamak cevap!
Kerem Bürsin ile sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıklayan Serenay Sarıkaya'nın adı aşk dedikodularına karışmıştı. Ama en çok eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile tatil kaçamağı iddiası konuşulmuştu. Sarıkaya'dan o iddialara cevap geldi.
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. 'İlişkimizdeki heyecanı kaybettik' diyen ikiliden ayrılıklarına dair başka bir açıklama gelmemişti. Bu ayrılığın ardından ise Serenay Sarıkaya'nın ismi birçok aşk dedikodularına karıştı.
Sarıkaya'nın son günlerde ise 2015'te aşk yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı Çağatay Ulusoy ile yeniden beraber olduğu iddia edilmiş hatta ikilinin birer arkadaşlarını da yanlarına alarak Ağva'ya tatile çıktığı söylenmişti. Serenay Sarıkaya bu iddialara cevap verdi.
Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
"Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı. Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten."