Serenay Sarıkaya'dan bomba aşk itirafı! ''Şimdi bana gel dese...''
Bir Youtube programına katılan Serenay Sarıkaya, geçmiş ilişkilerinden birinde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf etti.
Şu sıralar Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya'nın samimi açıklamaları gündem oldu. Sarıkaya, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı.
Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, program esnasında geçmiş dönemde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf edip şu sözleri söyledi:
"Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem oldu"
Bu ifadelerin ardından kullanan Sarıkaya'nın en uzun soluklu ilişkisi olan Kerem Bürsin akıllara geldi.