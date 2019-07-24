Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin '16 milyon kadın' adı altında paylaştı! Takdir topladı

Kerem Bürsin, avucuna ‘16 milyon kadın’ yazdığı fotoğrafı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: ''Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasında süregelen büyük bir eşitsizlik var ve ben bu eşitsizliği kadınlar lehine bir eşitlik haline getirmek için bir süredir arkadaşlarım @mattmcgorry ve @weinspirejustice ile birlikte bir rehber önderliğinde çalışmalar yapıyorum.''