Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin '16 milyon kadın' adı altında paylaştı! Takdir topladı
Arkadaşlarıyla cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kerem Bürsin, sosyal medya hesabı Instagram'dan da cinsiyet eşitsizliği paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından sessizliğe bürünen Kerem Bürsin, cinsiyet eşitsizliği konusuna dikkat çektiği paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan konu ile alakalı fotoğraflar paylaşan Bürsin, açıklamasıyla takdir topladı.
Kerem Bürsin, avucuna ‘16 milyon kadın’ yazdığı fotoğrafı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: ''Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasında süregelen büyük bir eşitsizlik var ve ben bu eşitsizliği kadınlar lehine bir eşitlik haline getirmek için bir süredir arkadaşlarım @mattmcgorry ve @weinspirejustice ile birlikte bir rehber önderliğinde çalışmalar yapıyorum.''
Okuduğu kitaplardan etkilendiğini dile getiren Bürsin, ''Bu sürede okuduğum Tony Porter’ın ‘’A Call To Men’’, Paul Kivel’in ‘’Men’s Work’’, Bell Hooks'un ''The Will to Change'' ve Brene Brown’un ‘’Rising Strong’’ kitaplarının bu yolda doğru adımlar atmama sebep olan bilincin oluşmasında rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum'' diyerek cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmesindeki sebebi belirtti.
16 milyon kadın şiddete maruz kalıyor: ''Her zaman cinsiyet eşitsizliğini büyük bir sorun olarak görmeme rağmen aslında konuya dair çokta derin bir farkındalık içerisinde olmadığımı bu sürede farkettim. Üzülerek belirtiyorum ki Türkiye’de yaşayan kadınların %40’ı ( 16 milyon kadın) gibi çok büyük bir kesimi hayatlarının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor.''