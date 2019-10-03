Serenay Sarıkaya'dan Alice itirafı! 'Başıma gelebilecek en güzel şey'

Son zamanlarda adından Alice Müzikali ile söz ettiren Serenay Sarıkaya, ''Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor'' itirafında bulundu.