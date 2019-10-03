Serenay Sarıkaya'dan Alice itirafı! 'Başıma gelebilecek en güzel şey'
Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı İbrahim Selim'in 'Bu Gece' programına konuk oldu, Alice itirafında bulundu.
Alice Müzikali'nde beraber rol adlığı arkadaşı İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan 'Bu Gece' programına konuk olan Serenay Sarıkaya, hakkında merak edilenleri anlattı. Sarıkaya'nın İbrahim Selim'in sezon açılışı programındaki ilk konuğu olması birbirinden ünlü isimleri de bir araya getirdi.
Son zamanlarda adından Alice Müzikali ile söz ettiren Serenay Sarıkaya, ''Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor'' itirafında bulundu.
İbrahim Selim'in sezon açılışı programında Serenay'ı izlemeye gelenler arasında ise Ezgi Mola, Burcu Esmersoy, Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan ve Merve Dizdar gibi birçok ünlü isim de vardı.
Sarıkaya gecede izleyiciye sürpriz yaparak Hakan Altun’un “Telefon”, Alicia Keys’in “If I Ain’t Got You” ve Zeynep Dizdar’ın “Vazgeç Gönül” şarkılarını da seslendirdi.