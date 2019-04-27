Serenay Sarıkaya'dan açıklamalar...

Bu kadar kıymetli bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten projenin ana jüri üyesi oyuncu Serenay Sarıkaya “Bir şampuan markasının yüzü olarak böyle bir proje için bana teklif geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim ben 15 yaşından beri bu sektörün içindeyim ve kendimi gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığım bütün zorluklarda hep bir desteğe ve ‘merak etme ben buradayım’ cümlesini duymaya ihtiyacım oldu.