Serenay Sarıkaya'dan açıklamalar...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan ‘Gençlik 100 yaşında’ kampanyası ile gençlere anlamlı destek için önceki gün basının karşısına çıktı. İşte Sarıkaya'nın açıklamaları...
Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkilerinin bittiğini doğrulayan Serenay Sarıkaya, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. En son kişisel bakım ürünleri satan bir markanın Türkiye’nin, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı anısına hayata geçirdiği ‘Gençlik 100 Yaşında’ Projesi’nin tanıtım gününe katılan Sarıkaya, açıklamalarda bulundu.
Bu kadar kıymetli bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten projenin ana jüri üyesi oyuncu Serenay Sarıkaya “Bir şampuan markasının yüzü olarak böyle bir proje için bana teklif geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim ben 15 yaşından beri bu sektörün içindeyim ve kendimi gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığım bütün zorluklarda hep bir desteğe ve ‘merak etme ben buradayım’ cümlesini duymaya ihtiyacım oldu.
Şanslıydım ki annem böyle bir kadındı ve bana hep destek oldu. O destek daha büyük bir inançla yaptığınız işe sarılarak sizi motive ediyor ve bu yolda daha güçlü bir şekilde yürümenize sebep oluyor.
Bu nedenle de gençlere; “gelin biz buradayız” demek de benim için çok çok çok kıymetli.