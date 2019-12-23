Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı? O detay ele verdi
2019 yılı içerisinde ayrılan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in yeniden barıştığı iddia edildi, o fotoğraf her şeyi açık etti.
2015 yılında başlayan sürpriz aşk Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin birlikteliği, 3,5 yıl sürmüş. İkili, geçtiğimiz nisan ayında ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrılmışlardı. Biten ilişkinin ardından ünlü çift için birçok iddia ortaya atılmış, Sarıkaya ve Bürsin her seferinde bu iddiaları yalanlamıştı.
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Şimdilerde ise Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı bir fotoğraf ikilinin hayranlarına umut oldu. Sarıkaya ve Bürsin çiftinin, barıştığı iddiaları dilden dile dolandı.
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Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı köpeklerin, eski aşkı Kerem Bürsin'in köpekleri olduğu iddia edildi.
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Bu paylaşım ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
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