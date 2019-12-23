Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı? O detay ele verdi

2015 yılında başlayan sürpriz aşk Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin birlikteliği, 3,5 yıl sürmüş. İkili, geçtiğimiz nisan ayında ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrılmışlardı. Biten ilişkinin ardından ünlü çift için birçok iddia ortaya atılmış, Sarıkaya ve Bürsin her seferinde bu iddiaları yalanlamıştı.