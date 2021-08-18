Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel aynı gün kırmızı giyince fanlar birbirine girdi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, arkadaşı Serhat Şen'in doğum gününde tercih ettiği kırmızı seksi kombiniyle Instagram'ı salladı. Instagram'dan son olarak paylaştığı kırmızı mayolu pozları ile sosyal medya fırtına estirdi. Erçel ile aynı gün kırmızı bikinisiyle fotoğraf paylaşan bir diğer güzel oyuncu ve aynı zamanda Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da Instragram'da beğeni toplarken, iki ünlü oyuncunun fanları adeta birbirine girdi.