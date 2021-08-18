Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel aynı gün kırmızı giyince fanlar birbirine girdi!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın aynı gün içerisinde peşpeşe gelen kırmızı kombinli paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncuların fanları birbirine girdi.
Güzel oyuncu Hande Erçel, arkadaşı Serhat Şen'in doğum gününde tercih ettiği kırmızı seksi kombiniyle Instagram'ı salladı. Instagram'dan son olarak paylaştığı kırmızı mayolu pozları ile sosyal medya fırtına estirdi. Erçel ile aynı gün kırmızı bikinisiyle fotoğraf paylaşan bir diğer güzel oyuncu ve aynı zamanda Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da Instragram'da beğeni toplarken, iki ünlü oyuncunun fanları adeta birbirine girdi.
Bodrum Türkbükü’ne giden oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatilde iken arkadaşı Serhat Şen'in doğum gününe çok iddialı bir kombinle katıldı. Dün yaptığı son paylaşımında kırmızı değişik tarzdaki seksi mayosuyla birbirinden iddialı pozlarını paylaştı. Hande Erçel peşpeşe paylaştığı kırmızı mayo ve mini şortlu fotoğraflarıyla Instgagram'da binlerce beğeni aldı.
Serenay da kırmızı bikinisiyle poz verince 'kime daha çok yakıştı' tartışması çıktı
Hemen ardından Serenay Sarıkaya da kırmızı bikinisiyle pozlarını paylaşınca sosyal medyada 'Kırmızı daha çok hangisine yakışmış' tartışması başladı.
'Hande, Serenay'ı 10'a katladı'
Erçel'in iddialı paylaşımları 3,2 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın paylaşımları 308 bin beğenide kaldı. Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'nın peşpeşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi.Sosyal medyada 'Hande, Serenay'ı 10'a katladı' yorumları yapıldı.