Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz sorusu Defne Samyeli'yi çıldırttı
Eski sevgili Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri soruldu. Umut Evirgen detayı da atlanmadı. Samyeli'nin tepkisi ise şaşırtmadı.
Cem yılmaz ve Defne Samyeli'nin 1,5 senelik gözde aşkına Serenay Sarıkaya gölgesi düşmüş, ikilinin ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Defne Samyeli de aldatıldığını itiraf etti.
Önceki gün, Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. O esnada basın mensuplarının objektifine takılan Samyeli, muhabirlerle kısa bir sohbet etti.
Fakat Samyeli, o anlarda sinirlerine hakim olamadı ve oldukça kızdı. Basın mensupları, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın samimi havuz görüntülerini eski sevgilisi Samyeli'ye sordu.
Samyeli'ye önce “Tuğba Büyüküstün’ün Umut Evirgen’den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu soruldu. Ardından ise Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri soruldu.