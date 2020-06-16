Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz sorusu Defne Samyeli'yi çıldırttı

Cem yılmaz ve Defne Samyeli'nin 1,5 senelik gözde aşkına Serenay Sarıkaya gölgesi düşmüş, ikilinin ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Defne Samyeli de aldatıldığını itiraf etti.