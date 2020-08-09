Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraf herkes ayrıldıklarını sanıyordu
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddiaları dilden dile dolanırken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf bu iddiaları ortadan kaldırdı.
Yaklaşık 6 ay önce magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ediyor. Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkan aşkta son dedikodular ayrıldıkları yönündeydi. Fakat ortaya çıkan yeni fotoğraf bu iddiayı çürüttü.
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Bodrum'da beraber tatil yaptıkları esnalarda ikilinin ilişkisinde kriz çıktığı ve Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı terk ederek evine döndüğü konuşulmaya başladı. Sosyal medyadaki yeni fotoğrafta ise ikilinin keyfinin yerinde olduğu anlaşıldı.
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Beraber bir eğlence mekanında eğlenen ikiliden Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını çekerek özçekim yapılan bu fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.
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Fotoğrafı görenler, ikilinin ayrılık iddialarının yalandan ibaret olduğunu fark etti.
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