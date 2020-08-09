Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraf herkes ayrıldıklarını sanıyordu

Bodrum'da beraber tatil yaptıkları esnalarda ikilinin ilişkisinde kriz çıktığı ve Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı terk ederek evine döndüğü konuşulmaya başladı. Sosyal medyadaki yeni fotoğrafta ise ikilinin keyfinin yerinde olduğu anlaşıldı.